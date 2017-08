Twee nieuwe bijzondere bewoners in Apenheul

'De twee mannen komen uit dierentuinen in Belfast en Colchester. We zijn blij met hun komst, want baardsaki's zijn wereldwijd in slechts een handjevol dierentuinen te zien. We zijn nu één van de vier dierentuinen die ervaring mogen opdoen in het houden van baardsaki's. Daar zijn we trots op!', aldus de Apenheul

Wennen

Je kunt de baardsaki’s bewonderen aan het einde van de looproute van Apenheul. Daar zijn ze te zien op een gedeelte van het wolapeneiland. De baardsaki’s wennen momenteel nog aan hun nieuwe onderkomen. 'Eén van de twee mannen is al regelmatig buiten op het eiland te vinden. De ander is nog wat terughoudend', vertelt Warner Jens, hoofd dierverzorging. 'Het is de bedoeling dat de baardsaki’s in de toekomst het eiland met de wolapen gaan delen. De wolapen zijn momenteel overigens gewoon zichtbaar op het andere gedeelte van het eiland.'

Unieke soort

Baardsaki’s staan, zoals hun naam al zegt, bekend om hun karakteristieke baard. Mannen én vrouwen hebben er één. Ook hun relatief grote, dikke staart valt goed op. In het wild leven ze in de regenwouden van Suriname, Guyana en Noord-Brazilië. 'In dierentuinen komen baardsaki’s bijna niet voor. Daarom zijn we er extra trots op dat we ervaring mogen opdoen in het houden van de soort én dat bezoekers deze unieke soort in Apenheul kunnen zien. Door onze bezoekers in contact te brengen met bijzondere apensoorten, hopen we nog meer bij te dragen aan onze missie: liefde voor dieren en natuur stimuleren.'

Met de komst van de baardsaki’s ontdek je in Apenheul maar liefst 38 verschillende apensoorten. Dit zijn totaal bijna 300 apen, waarvan ongeveer de helft los tussen de bezoekers loopt.