Amsterdamse woningbezitter krijgt subsidie voor dichtdraaien aardgaskraan

350.000 woningen

In 2050 is Amsterdam een stad zonder aardgas. Dit is de ambitie van het college van burgemeester en wethouders. Dat lijkt ver weg, maar de operatie heeft een enorme omvang: ruim 350.000 woningen moeten overgaan van aardgas naar duurzame verwarming en elektrisch koken.

Aardgasaansluiting verwijderen

Alle Amsterdamse woningeigenaren die de aardgasaansluiting verwijderen, kunnen vanaf 1 september 2017 subsidie aanvragen. Verhuurders kunnen dit ook doen voor meerdere woningen, zolang ze voldoen aan de Europese regels rondom staatssteun. Ook een vereniging van eigenaren kan subsidie aanvragen.

Subsidie voor alle technieken

Er zijn veel mogelijkheden om een huis te verwarmen zonder aardgas. Ze variëren van het installeren van een warmtepomp tot aansluiting op het stadswarmtenet. Daarnaast kan er worden overgegaan op aardgasloos koken, waarbij koken op inductie het meest lijkt op koken op aardgas.

Aardgasloos verwarmen en koken

Alle technieken komen in aanmerking voor de subsidie ‘Aardgasloos: verwarmen en koken zonder aardgas’ , als de aardgaskraan maar wordt dicht gedraaid. Deze subsidie bedraagt tot maximaal €5.000. Wanneer ook het jaarlijks stroomverbruik duurzaam wordt opgewekt kan onder de noemer ‘Nul op de meter’ een subsidie tot maximaal €8.000 per woning worden aangevraagd. In beide gevallen worden de kosten van afsluiting van het aardgasnet ook gesubsidieerd.

Woningen en wijken

Begin dit jaar ondertekenden verschillende partijen de City Deal die hoort bij de gemeentelijke strategie ‘Naar een stad zonder aardgas’. Partijen als netwerkbeheerder Liander, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en Westpoort Warmte spraken met de gemeente af samen te werken om 100.000 bestaande woningen van aardgas naar aardgasloos om te schakelen voor 2040. Inmiddels is er gestart aan de eerste wijken die in 2020 aardgasloos zullen zijn.