Politie is veel geld kwijt aan agenten met trauma

De politie is een hoop geld kwijt aan politiemensen die een trauma hebben opgelopen. In 2016 bedroeg dit bedrag 13,8 miljoen dat is uitgekeerd aan politiemensen met PTSS. Dit blijkt uit cijfers van de Nationale Politie.

Sinds 2015 zijn er ruim duizend politiemedewerkers, bij wie PTSS als beroepsgerelateerde ziekte is erkend. Deze mensen hebben zich bij het landelijk meldpunt gemeld met een medische indicatie. Met 900 politiemedewerkers is intussen overeenstemming bereikt. Met honderd is de politie er nog niet uit. Het gaat daarbij niet om het rechtspositionele deel. Zij houden de werkgever verantwoordelijk voor een restschade. Het gaat dan om uitgaven die zij moeten doen omdat ze door PTSS bepaalde werkzaamheden in de privésfeer niet meer zelf kunnen verrichten.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een aandoening die je kunt oplopen door onverwachte, schokkende en levensbedreigende gebeurtenissen.