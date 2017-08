Jackpot van € 13,9 miljoen valt in de provincie Drenthe

In Utrecht en Amersfoort zijn twee winnende loten verkocht voor de trekking van 10 augustus. Op beide hele loten viel een hoofdprijs van elk € 1 miljoen euro netto. In Utrecht is het winnende lot gekocht bij Tabakspeciaalzaak van Maarseveen, in Amersfoort heeft de gelukkige winnaar het lot gekocht bij Primera Eemplein.