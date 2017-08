Neushoorn geboren in Burgers' Zoo

Bezoekers van de website van Burgers’ Zoo in Arnhem zijn donderdagavond live getuige geweest van de bevalling van neushoorn Izala. Via de webcam was te zien hoe haar kalf werd geboren. De dierentuin is opgetogen over de geboorte.

Moeder is nog onervaren

Het eerste jong van Izala was op 25 januari 2016 helaas levenloos ter wereld gekomen, maar deze keer is alles goed verlopen. Het komt vaker voor bij breedlipneushoorns dat de eerste dracht niet succesvol verloopt, omdat het geboortekanaal dan nog niet voldoende is verwijd en het dier ook nog geen ervaring heeft. Izala kwam op 5 november 2013 vanuit de Zweedse dierentuin van Kolmarden naar Arnhem. Vanwege de onervarenheid van de moeder is het helaas nog niet mogelijk om het jong te fotograferen of te filmen. Alleen de dierverzorgers zelf hebben enkele foto’s en een korte video van het jong kunnen maken.

Burgers’ Zoo is succesvol met de neushoornfok

Het Arnhemse dierenpark is erg succesvol met de fok van de bedreigde breedlipneushoorn: in de afgelopen 17 jaar werden maar liefst 7 neushoorns geboren, waaronder dus helaas één doodgeboren jong. Gemiddeld worden in alle Europese dierentuinen samen jaarlijks circa 12 breedlipneushoorns geboren, al zien we in 2016 een verheugende stijging: 22 geboortes. Deze stijging heeft te maken met een nauwere Europese samenwerking, resulterend in meer uitwisselingen om neushoorns in een kansrijke foksituatie te brengen.

Hormonale onderdrukking

Van de vijf neushoornsoorten die tegenwoordig nog op aarde leven, is de breedlipneushoorn het minst solitair. Mannen leven weliswaar hoofdzakelijk een solitair leven, waarbij hun territorium het leefgebied van verschillende volwassen vrouwen overlapt. Vrouwen leven echter vaker in kleine groepjes, waarbij de dieren onderling nauwe bloedbanden hebben. Vaak gaat het bij dergelijke groepjes om enkele volwassen vrouwen met hun jongen. In deze situatie blijkt uit ervaringen dat de cyclus van de lager in rang staande vrouwen hormonaal wordt onderdrukt. Zodra zo’n jonge vrouw echter in een andere situatie terechtkomt, is de kans groter dat ze een normale hormonale cyclus krijgt, waardoor ook de kans op dracht toeneemt. Om die reden verhuisde Izala in 2013 vanuit Kolmarden waar ze met haar moeder samenleefde naar Burgers’ Zoo in Arnhem.