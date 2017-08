Zwaargewonde man in auto aangetroffen Breda

Op de Isenburgstraat in Breda is donderdagavond 10 augustus rond 22.45 uur een zwaargewonde man (40 jaar) gevonden in een auto. Omstanders schoten hem te hulp.

Buurtbewoners zagen twee verdachten op de auto inslaan. Zij belden 112. De verdachten vluchtten in een donkerkleurige BMW richting de Ambachtenlaan. Agenten kwamen bij het slachtoffer aan dat zwaar gewond was door mishandeling. Zij namen de eerste hulp over van buurtbewoners. Een ambulance vervoerde even later het Bredase slachtoffer naar het ziekenhuis.

Zoektocht

Naar de verdachten werd uitgekeken. Zij werden niet aangetroffen. Wel kwam er een melding van een aanrijding op de Academiesingel bij de kruising met de Nieuwe Prinsenkade rond 23.00 uur. Mogelijk was één van de betrokken auto’s de vluchtwagen van de daders van de mishandeling. De auto, een zwarte BMW uit de X-serie had valse kentekenplaten en werd achtergelaten door de inzittenden. Zij vluchtten richting de wijk Belcrum.

Onderzoek

De auto is na het ongeval op de Academiesingel in beslag genomen voor onderzoek. De politie is een technisch en tactisch onderzoek gestart naar beide voorvallen. Getuigen worden gehoord en Forensisch onderzoekers doen sporenonderzoek. Tevens wordt er een buurtonderzoek gehouden en gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn. Een mogelijk verband tussen de mishandeling en het latere ongeval wordt in dit onderzoek meegenomen.