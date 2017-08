Van ontucht verdachte vader Bunschoten vrij met enkelband

Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist.

De rechtbank oordeelt dat er nog steeds voldoende verdenking is tegen de man. Hij mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten omdat deskundigen inschatten dat hij zich zal houden aan de strenge voorwaarden die hem worden opgelegd, waardoor de kans op herhaling voldoende is ingeperkt. Daarnaast is er geen onderzoeksbelang om de man langer vast te houden. De verdachte komt onder reclasseringstoezicht en krijgt onder meer een contact- en locatieverbod. Dit wordt gecontroleerd met een enkelband.

De zaak gaat verder tijdens een pro-formazitting op donderdag 21 september.