Slachtoffer (24) ongeval Otterlo vrijdagavond alsnog overleden

Vrijdagavond is omstreeks 20.00 uur in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen de 24-jarige Beekbergenaar, die vrijdagochtend zwaar gewond raakte bij een verkeersongeval in Otterlo, alsnog aan zijn verwondingen bezweken. Dit heeft de politie zaterdag laten weten.

Ernstig ongeval

Het slachtoffer raakte vrijdagochtend omstreeks 08.20 uur ernstig gewond nadat hij op de Apeldoornseweg (N304) in Otterlo was aangereden door een auto. De man reed op zijn fiets over het fietspad langs de Apeldoornseweg tussen Otterlo en Hoenderloo en stak ter hoogte van een fietsersoversteekplaats iets voorbij de Genieweg de rijbaan over.

Kritiek

Daarbij had hij kennelijk een naderende auto, bestuurd door een 31-jarige man uit Apeldoorn, te laat opgemerkt. De automobilist heeft een aanrijding niet meer kunnen voorkomen. De gewonde fietser werd in kritieke toestand naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Misverstand

Door een misverstand was aanvankelijk gemeld dat het slachtoffer in de namiddag was overleden. Dat bleek niet het geval. De politie bood vrijdag haar excuses aan voor deze pijnlijke, onjuiste mededeling. Echter omstreeks 20.00 uur kwam bericht dat het slachtoffer in het ziekenhuis aan zijn verwondingen was bezweken. Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.