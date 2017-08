Man op straat vanuit auto beschoten in Maastricht

Vanuit auto geschoten

'Daarbij werd vermoedelijk vanuit een auto geschoten op een bewoner van die straat die daar liep. Niemand raakte gewond. De auto ging er na het incident vandoor', aldus de politie.

Getuigenoproep

De recherche onderzoekt de zaak om te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is en wat het motief is geweest. Mogelijk zijn er mensen die meer weten over dit misdrijf. Tips zijn welkom via onderstaand tipformulier of via tel. 0900-8844. Tips zijn ook welkom via Misdaad Anoniem tel. 0800-7000.