Man (30) gewond in woning gevonden, vrouw aangehouden

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie in een woning aan het Kerkplein in Putten een gewonde man aangetroffen. Dit meldt de politie zaterdag.

Poolse 30-jarige man

'Het slachtoffer, een 30-jarige man zonder vast adres en met Poolse nationaliteit, is naar het ziekenhuis gebracht maar buiten levensgevaar. Een 33-jarige vrouw die ook in het pand was is als verdachte aangehouden.

Omstreeks 01.20 uur die nacht werd bij de ambulancedienst gemeld dat er een gewonde op het adres zou zijn. Omdat de melder de Nederlandse taal niet meester was werd niet meteen duidelijk wat er zich precies had afgespeeld.

Bloedsporen

Daarom werd ook de politie naar het adres gestuurd. In huis wezen bloedsporen op een mogelijk geweldsmisdrijf, mogelijk een steekincident, maar hoe het slachtoffer zijn verwondingen precies had opgelopen was nog onduidelijk. Ook de overige bewoners konden, mede vanwege de taalbarrière, op dat moment niet goed aangeven wat er was gebeurd.

Buiten levensgevaar

Op basis van eerste bevindingen werd de 33-jarige vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Zij gaf aan in het pand te wonen en het slachtoffer te kennen. Het slachtoffer is buiten levensgevaar maar ligt nog wel in het ziekenhuis.

De overige bewoners van het pand zijn tijdelijk elders ondergebracht. De politie verricht op dit moment in de woning sporenonderzoek. Daaruit en uit verhoor van getuigen en andere betrokken zal moeten blijken wat er zich precies heeft voorgedaan.