Kogelhulzen gevonden aan de Nassauhaven in Rotterdam

In de nacht van vrijdag op zaterdag hoorden bewoners aan de Nassauhaven in het Rotterdamse Feijenoord rond 1.30 uur harde knallen, mogelijk schoten.

Kogelhulzen

'Agenten gingen op onderzoek uit en vonden nabij een voetbalveldje op de Persoonsdam meerdere hulzen', zo meldt de politie zaterdag. Rond 01.30 uur belden meerdere buurtbewoners het alarmnummer omdat zij harde knallen hoorden buiten.

Verlaten

Agenten zochten de omgeving af en vonden op de Persoonsdam nabij een voetbalveldje meerdere hulzen. Het voetbalveldje was verlaten en ook in de omgeving werd niemand aangetroffen.

Contact

De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Heeft u de nacht van vrijdag op zaterdag iets gezien of gehoord rond de Nassauhaven of Persoonsdam, neemt u dan alstublieft contact op met 0900-8844 of laat uw gegevens achter in onderstaand tipformulier. Als u liever anoniem wilt blijven, kunt u bellen met 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl.