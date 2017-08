Paarden slaan op hol, zes gewonden

Zaterdagmiddag zijn in het Zeeuwse Burgh-Haamstede vijf volwassenen en een jongere rond 14.30 uur tijdens de Burghsedag gewond geraakt, nadat twee Friese paarden op hol sloegen. Dit meldt de politie zaterdag.

Geschrokken

De paarden waren met een begeleider onderweg voor een activiteit, maar de paarden schrokken en sloegen op hol met een soort net achter zich aan slepend. Ze renden het publiek in en werden weer snel gevangen. Desondanks raakten zes mensen gewond.

Veiligheidsplan

Het gaat onder meer om een gebroken pols, nekklachten en schaafwonden. De hulpverlening kwam snel op gang, mede door de snelle reacties van vrijwilligers en de organisator die vooraf een veiligheidsplan hadden opgesteld.

Twee traumaheli's

Twee traumaheli’s landden in de nabije omgeving en een trauma-arts onderzocht de zes slachtoffers. De brandweer bracht drie lichtgewonden naar de huisartsenpost. Drie mensen werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waaronder een zwaardgewonde.

Beeldmateriaal gevraagd

De politie stelt een onderzoek in en neemt verklaringen op van de eigenaar van de paarden, de begeleider en getuigen. De politie vraagt specifiek om beeldmateriaal van omstanders. Daarmee kan de toedracht verduidelijkt worden. Als u beeldmateriaal ter beschikking wilt stellen, kan dat via politie.nl of de Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.