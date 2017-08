Man (20) wordt geschept door taxi en vliegt over motorkap

Het slachtoffer was met twee vrienden op weg naar hun vakantiehuis. Op de Grindweg liep hij links op de rijbaan. Er was weinig verlichting en vermoedelijk kwamen ze een tegenligger tegen die nabij de Joossesweg het slachtoffer schepte. Het slachtoffer vloog over de motorkap en was niet meer aanspreekbaar.

Er zaten geen klanten in de taxi. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Artsen constateerden dat hij een eigen ademhaling had, kneuzingen en oppervlakkige wonden.

De artsen doen verder onderzoek evenals de politie, waarin de 21-jarige taxichauffeur zal worden verhoord.