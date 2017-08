Boeven gaan er met notenkraam vandoor

Op de Dorpstraat in Chaam is een marktwagen vol noten gestolen.

De notenverkoper parkeerde zaterdagavond 12 augustus rond 21.30 uur zijn witte notenkraam op de Dorpstraat voor de jaarmarkt de volgende dag. In de kraam zat 1.500 kg nootjes, pinda's, zuidvruchten, Japanse mix etc. voor de verkoop tijdens de jaarmarkt. Rond 23.00 uur zagen getuigen de marktwagen wegrijden. Zij dachten dat het de marktkoopman was die de wagen wegreed. Vanmorgen bleek dat de wagen gestolen is. De eigenaar heeft aangifte gedaan.

De politie zoekt getuigen

De wagen is wit met op de zijkant de tekst :”De lekkerste kraam op de markt”. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen die iets weten over de diefstal op zich te melden.