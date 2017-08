Luchtdruk aan boord daalt, KLM-toestel maakt voorzorgslanding

Het gaat om vlucht KL 941. Een KLM-woordvoerder liet weten dat er geen paniek aan boord was. Tegen Transport-online: 'De landing is prima gegaan en alles is rustig verlopen.'

Tijdens de vlucht ontstond een technisch probleem. Woordvoerder van de KLM vertelt: 'Er was een decompressie aan boord, de luchtdruk in de cabine veranderde. Hierdoor kwamen de zuurstofmaskers naar beneden.De piloot laat het vliegtuig snel zakken naar een lagere luchtlaag.' Uit voorzorg landde het vliegtuig in Genua. Dat was het dichtstbijzijnde vliegveld. Bij de passagiers was geen sprake van paniek. Maar op Twitter maakten mensen zich wel zorgen over de vlucht. Het vliegtuig verdween namelijk even van de vluchtradar.