Asociale motorrijders massaal op de bon

Rond 13.00 uur verzamelden zich tussen de 900 tot 1000 motorrijders aan de Sloterweg. De via social media georganiseerde motorrit bracht met het mooie weer veel motorrijders op de been. Ondanks waarschuwingen van agenten van de Dienst Infra/Verkeerspolitie, negeerde een grote groep massaal de verkeersregels tijdens de motortour. In overleg met de officier van justitie is besloten om alle aso-rijders via kenteken te verbaliseren. Alle beschikbare Amsterdamse politiemotoreenheden werden hiervoor ingezet, evenals enkele onherkenbare politievoertuigen.

Video- en fotomateriaal

Tientallen motoragenten, agenten in burger in herkenbare en onherkenbare politieauto's, hebben video- en fotomateriaal genomen of de kentekens genoteerd van zo'n 200 asociaal rijdende motorrijders. Zij reden massaal door rood licht, negeerden doorgetrokken strepen, blokkeerden kruisingen, reden over trottoirs of afgeschermde fietspaden, namen de vluchtstrook als hoofdrijbaan of reden over verdrijvings- of puntvlakken, maakten wheelies of een voorwielstop of maakten in het centrum onnodige noodstops. Er werden ook bekeuringen opgenomen voor het rijden met een dubbel gevouwen kentekenplaat en rijden zonder helm.

Alle geconstateerde misdragingen worden nu verwerkt in de politiesystemen en zullen in de vorm van een acceptgirokaart over enkele dagen bij de desbetreffende motorbezitters op de vloermat vallen. Rijden door rood licht of het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep kost € 230,-. Rijden zonder helm of rijden met een onleesbare kentekenplaat kost € 140,-.(exclusief CJIB kosten a € 9,- per overtreding).

Rijproef CBR

Ten minste drie motorrijders krijgen een brief van het Centraal Bureau Rijvaardigheid waarin hen een rijproef wordt opgelegd (artikel 130 WvW). Deze motorrijders maakten een reeks aan verkeersovertredingen waarbij getwijfeld wordt aan hun rijvaardigheid en geschiktheid. Alle kosten zijn voor de verkeersaso en staan los van de daarnaast opgemaakte bekeuring(en).

Reacties van motorminnend Nederland

De politie ontving inmiddels van vele tientallen motorrijders, die zich groen en geel ergerden aan het asociale rijgedrag, complimenten voor het verbaliserende optreden. Het is met name een relatieve kleine groep verkeersaso's die, met hun motor, het bij het publiek verpesten voor de nette motorrijders. Tijdens de actie van de politie mengden een tiental herkenbare motoragenten zich in de groepen en werden mensen actief aangesproken en bekeuringen aangezegd. Ook de motoragenten kregen diverse reacties van motorrijders die zich distantieerden van de groep misdragers en ook de motortourrit verlieten.

Geen eenmalige actie

Voor de politie Amsterdam is deze manier van optreden geen eenmalige actie. Indien de eenheid hiermee opnieuw wordt geconfronteerd kan snel worden opgeschaald om gericht te op te treden tegen gevaarlijk en asociaal rijgedrag.