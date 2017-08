Brand in Twentse schuren kost honderden varkens het leven

In de nacht van zondag op maandag zijn bij een brand in twee varkensstallen in Agelo honderden varkens en biggen om het leven gekomen.

Het vuur woedde in twee geschakelde schuren die beide verloren gingen. Dit melden meerdere media maandag. Het is niet duidelijk hoeveel varkens er in de schuren waren toen de brand uitbrak. Er was in eerste instantie sprake van duizenden varkens en biggen. Maar de brandweer liet later weten dat op basis van informatie van de boer er minder dieren in de stallen stonden. Doordat de elektriciteit en het licht uitvielen, konden de varkens moeilijk uit de stal gehaald worden. De meeste varkens en biggen hebben de brand dan ook niet overleefd. Slechts enkele dieren wisten te ontsnappen.

De brand is ontstaan in een van de schuren. Het vuur was rond 02.00 uur onder controle, maar het nablussen kost nog uren. Bij die brand kwam veel rook vrij. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk Volgens Wakker Dier zijn er dit jaar al 185.000 dieren bij stalbranden om het leven gekomen, zo weet het AD.. Vorige maand kwamen er nog 20.000 varkens om bij een brand in Erichem.