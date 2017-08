Overval blijkt winkeldiefstal

Meerdere politiewagens gingen met spoed ter plaatse. Na enige tijd .bleek het niet te gaan om een overval, maar om een winkeldiefstal. Iemand had wat uit de schappen gegraaid en was weggerend. Omdat de eigenaren geen Nederlands spraken, was de communicatie erg lastig. Uiteindelijk is met behulp van een tolk het ware verhaal naar boven gekomen. Het onderzoek naar de diefstal zal worden voortgezet.