Turkse politie: 'Lichaam van Joey Hoffman gevonden'

De familie van Joey Hoffmann uit Haaksbergen is op verzoek van de Turkse politie door Politie Overijssel op de hoogte gebracht dat in Turkije het lichaam van Joey Hoffmann is aangetroffen.

Volgens de Turkse politie is het lichaam van de 21-jarige Joey Hoffmann. Het werd maandagmorgen rond 08.00 uur gevonden in een opgedroogde rivierbedding bij de Turkse plaats Narlikuyu. Daar was nog niet eerder gezocht. Het is nog onbekend hoe de man om het leven is gekomen. Volgens een agent ter plaatse is het lichaam 'in zeer goede staat' aangetroffen en zijn er geen sporen of messteken of schotwonden gevonden. Sectie op het lichaam moet nog plaatsvinden. Dit schrijft het AD maandag.

In de krant zegt een woordvoerder van Politie Overijssel: ' 'Er wordt verder onderzoek gedaan door de Turkse politie, daar doen wij verder geen woordvoering over.' Joey was sinds 8 juli vermist. Op de dag dat hij verdween had hij nog ruzie met zijn reisgenoot Derya Breukers. Die kampeerde samen met haar man Björn toen in omgeving van Silifke, waar nu ook het lichaam van Joey is gevonden. Björn lag begin juli met ernstige verwondingen in een Turks ziekenhuis.