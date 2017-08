Foute bankmedewerker mogelijk ook betrokken bij gewelddadige overval in Roosendaal

Bankmedewerker Lorenzo J. die werd opgepakt vanwege medeplichtigheid bij onder meer een roof in Venlo, wordt nu ook in verband gebracht met een gewelddadige overval op een echtpaar in Roosendaal. Dit meldt dagblad De Limburger op basis van eigen bronnen.

Raadplegen dossiers klanten

De 25-jarige J. werkte bij de afdeling klantenservice van de Rabobank in Breda. Op die afdeling zou hij stiekem dossiers hebben geraadpleegd van klanten die een groot geldbedrag kwamen ophalen bij de bank. J. zou die informatie hebben doorgegeven aan de overvallers. Tegenover de politie verklaarde hij onder meer gegevens te hebben opgezocht van de 63-jarige Duitser die op woensdag 19 juli werd beroofd in Venlo. Volgens J. had hij meer dan 100.000 euro opgehaald.

Vijf overvallers gearresteerd

Op 28 juli kon er een overval in Zundert voorkomen worden. Een arrestatieteam arresteerde de vijf overvallers en de 25-jarige bankmedewerker meldde zich later op de dag op het politiebureau. Lorenzo J. wordt nu ook verdacht betrokken te zijn bij de gewelddadige overval op 7 juli in Roosendaal. Daarbij overvielen drie mannen een bejaard echtpaar in hun eigen huis. Dat was kort nadat het echtpaar 20.000 euro aan contanten had opgehaald. Politieonderzoek toont aan dat J. vóór de roof de gegevens van het betreffende echtpaar had geraadpleegd in het systeem van de Rabobank. Deze zaak is nog in onderzoek.