Brabants gezin krijgt in Servië ernstig ongeval

Het ongeval gebeurde zondagmiddag in de buurt van de Servische hoofdstad Belgrado. De moeder van het gezin is daarbij om het leven gekomen. De vader en hun zoontje liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een van de dochters wordt verhoord voor het onderzoek. Er zou familie onderweg zijn vanuit Nederland om het gezin te steunen.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Het Eindhovens Dagblad meldt dat Eindhovense kennissen hebben laten weten dat er een vrachtwagen bij betrokken zou zijn. Turkse media melden dat er weer meer ongelukken gebeuren op de routes van en naar Turkije.

De Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu kent het gezin en heeft over het ongeluk een bericht op Facebook geplaatst: 'Zojuist vreselijk nieuws uit Servie ontvangen. Een Eindhovens Turks gezin heeft een tragisch ongeluk gehad waarbij de moeder overleden is en hun zoontje in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen, zoiets vreselijks komt zo dichtbij. Ik wens cansu, dilek en hun vader heel veel sterkte. Gelukkig is er familie onderweg en als je in de buurt bent van Belgrado, ga dan voor mentale steun alsjeblieft langs in het ziekenhuis...

Voor iedereen die de komende dagen ook huiswaarts gaat rijden, alsjeblieft rij voorzichtig....'

