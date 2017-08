Drie Amsterdamse agenten gewond bij arrestaties

In het afgelopen weekend zijn drie agenten bij twee verschillende arrestaties gewond geraakt bij incidenten in de binnenstad van Amsterdam. Dit meldt de politie maandag.

Leidsegracht

Zondagmiddag rond 15.30 uur loopt in de buurt van de Leidsegracht een man schreeuwend over straat. Hij valt diverse mensen lastig en probeert willekeurige passanten te slaan. Wanneer de politie ter plaatse komt is de man opgewonden en maakt een verwarde indruk.

Slaan naar agent

Als hij naar zijn ID-kaart wordt gevraagd geeft hij deze aan een van de agenten, maar begint bijna direct in te slaan op de politieagent. Deze moet diverse flinke klappen incasseren. De andere agent weet de man naar de grond te brengen waar de worsteling nog minutenlang doorgaat.

Assistentie collega's

De man is dermate agressief dat er meerdere politieagenten aan te pas moeten komen om de man in de boeien te plaatsen. Hij is aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het mishandelen van een politieagent. De verdachte, een 29-jarige man uit Algerije is ingesloten en zit vast. Een politieman heeft letsel aan zijn gezicht en pijnklachten aan zijn nek, de andere agent heeft twee gekneusde vingers opgelopen.

Museumplein

Zondagavond rond 22.30 uur wordt in de buurt van het Museumplein een agent aangesproken door man. De man maakt een verwarde indruk. Hij lijkt onder invloed en geeft aan dat hij denkt achtervolgd te worden.

Agent in gezicht gestompt

Op het moment dat de agent uit de auto stapt, wordt hij door de man in het gezicht gestompt. De agent kan de verdachte, een 18-jarige man uit Leimuiden, onder controle brengen en krijgt snel assistentie van gealarmeerde agenten. De verdachte is ingesloten en zit vast.

Tegen de twee verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. De recherche heeft de twee zaken in onderzoek