Containerreus van 366 meter vastgelopen in bocht Westerschelde

Maandagmiddag is in Zeeland op de Westerschelde bij de bocht van Bath een reusachtig containerschip van 366 meter uit HongKong vastgelopen op de bodem.

Het met containers geladen schip was vanuit de haven van Antwerpen vertrokken richting Rotterdam toen het in de bocht van de Westerschelde bij Bath door nog onbekende oorzaak vastliep aan de grond.

Wachten op hoogwater

Met meerdere sleepboten is geprobeerd om het schip weer naar dieper water te trekken maar de pogingen mislukte omdat het water te laag te staat. Vanavond om even voor 21.00 uur is er pas hoogwater en dan pas worden nieuwe pogingen ondernomen om het schip weer los te krijgen. De sleepboten houden het gigantische schip tot dat moment met sleeplijnen stabiel.

Gestremd

Het scheepvaartverkeer is door het incident gestremd voor de grote schepen. Zij zullen ook tot vanavond moeten wachten tot de bocht weer vrij is alleen kleinere schepen kunnen nog wel doorvaren.