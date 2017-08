'Dode man parkeergarage Den Haag vermoedelijk een misdrijf'

De recherche die het onderzoek verricht rond de vondst van het lichaam van een overleden man in een parkeergarage aan de Rubensstraat in Den Haag houdt er rekening mee dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. 'Het slachtoffer is een 60-jarige man uit Den Haag', zo meldt de politie maandagmiddag.