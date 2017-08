Bloed van inbraakverdachte leidt tot DNA-match

Afgelopen zaterdag heeft de politie een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. 'De man wordt verdacht van het plegen van een woninginbraak in juli 2016 aan de Oude Rijksweg in Putten', zo meldt de politie.

'Bij de woninginbraak was bloed achterbleven. Dankzij een DNA-match kon de man worden gelinkt aan de zaak en is hij aangehouden', aldus de politie.

Bloed na inbraak aangetroffen

Tussen woensdag 6 juli en donderdag 7 juli 2016 werd er ingebroken in een woning aan de Oude Rijksweg in Putten. Na de inbraak werd er bloed aangetroffen in de woning. Dit bloed is veilig gesteld door de politie en opgenomen in de DNA-databank.

DNA

De 29-jarige man was in april betrokken bij een andere zaak in Venlo waar hij DNA voor moest afstaan. Dankzij de databank kon de man ook gelinkt worden aan de woninginbraak in Putten. Hierop kwam hij in het systeem en stond gesignaleerd.

Alcohol

Afgelopen zaterdag is de 29-jarige in Venlo aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Na afhandeling van deze zaak is de man overgedragen aan de politie in Oost-Nederland en overgebracht naar het cellencomplex in Apeldoorn. Hier is hij ingesloten voor nader verhoor. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.