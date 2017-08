Tabletteermachine in woning, drie personen aangehouden

Nadat de politie maandag na een melding van een mogelijk inbraak, in een woning aan de Kinkhoven in het Limburgse Neer een tabletteermachine voor het produceren van synthetische drugs had aangetroffen, zijn er drie personen aangehouden. Dit meldt de politie maandag.

MDMA

In de woning werden twee Nederlandse en een Duitse man en een tabletteermachine met diverse productiemiddelen voor het persen van synthetische drugs aangetroffen. De verdachten zijn aangehouden en naar het politiebureau overgebracht voor verhoor. Het vermoeden bestaat dat locatie gebruikt werd voor de productie van MDMA.

Onderzoek

De directe omgeving is momenteel afgezet voor het onderzoek door experts van het Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) in het pand. Er is geen gevaar voor de directe omgeving. Naar verwachting gaat het onderzoek nog enkele uren in beslag nemen. In verband met de eigen veiligheid van politiemedewerkers zijn hiervoor experts van het LFO ingeroepen voor nader onderzoek in het pand.

Getuigenoproep

Getuigen die informatie hebben over deze zaak worden opgeroepen om zich te melden bij de politie via 0900-8844 of indien gewenst anoniem van 0800-7000. Ook is het mogelijk om via het onderstaande formulier digitaal uw informatie te delen met de politie. Mocht u in de afgelopen dagen verdachte zaken gezien hebben dan vragen we u dit te delen. Elk detail kan belangrijk zijn voor het onderzoek van de politie.