Gewonden bij brand in keuken

Bij een brand in een woning aan de Johan Wagenaarstraat in Schiedam zijn maandagavond twee vrouwen gewond geraakt.

De brand woedde in de keuken. Twee ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen met spoed ter plaatse. De slachtoffers werden door het ambulancepersoneel gekoeld en behandeld.

Steekvlam in gezicht

Eén van de gewonden had een steekvlam in het gezicht gekregen, de andere raakte gewond aan haar arm. Er is geprobeerd een pan met vet, die vlam had gevat, met water te blussen. De brandweer had de brand snel onder controle.