Cybercrimeteams politie: veel meer dan boeven vangen

Op de computer van een verdachte van cybercrime worden gegevens aangetroffen van een grote groep meisjes. Onduidelijk is waarvoor de gegevens gebruikt zijn. Het cybercrimeteam van de politie dat het onderzoek uitvoert, stuurt alle meisjes een e-mail. Om ze te waarschuwen, om ze tips te geven hoe ze dit kunnen voorkomen en om hen te vragen of ze soms slachtoffer zijn geworden van de verdachte. En wat ze dan kunnen doen. Want voor de politie gaat de aanpak van cybercrime verder dan boeven vangen.

De aanpak van cybercrime wordt binnen de politie steeds meer gemeengoed. De meest complexe zaken die veel specialistische kennis vereisen, komen terecht bij het Team High Tech Crime. In aanvulling daarop zijn in Amsterdam, Noord-Holland en Midden-Nederland al sinds 2015 cybercrimeteams actief. Dit jaar kwamen er teams in Rotterdam, Oost-Brabant, Noord-Nederland en Zeeland-West-Brabant bij en op 1 september volgt de Eenheid Limburg. De eenheden Oost-Nederland en Den Haag hanteren een andere vorm, maar wel met dezelfde focus.

‘Log in bij uw bank’

‘Uw bankpas is aan vernieuwing toe. Stuur hem naar het recyclepunt en wij sturen u een nieuwe. Vergeet niet uw pincode mee te sturen.’ Een grap waar niemand intrapt? De praktijk is anders, weten de cybercrimeteams van de politie. Of mensen worden in een e-mail uitgenodigd om in te loggen bij hun bank. Wat zij niet direct ontdekken is dat het om een kopie van de echte website gaat. Als ze er inloggen met hun wachtwoord, neemt de fraudeur achter de website deze gegevens dankbaar in ontvangst. Om vervolgens de rekening van het slachtoffer leeg te halen.

Politie: preventie en verstoren

Des te minder slachtoffers er worden gemaakt, des te minder aantrekkelijk wordt cybercrime voor criminelen. Voor de politie gaat de aanpak van cybercrime dan ook veel verder dan alleen boeven vangen. Zij ziet vier taken voor zichzelf weggelegd: preventie/schadebeperking, waarschuwen, verstoren en opsporen.

Preventie draait om het geven van tips om digitale criminaliteit te voorkomen. Waarschuwen gebeurt door mensen voor te lichten over nieuwe manieren waarop fraudeurs te werk gaan. Verstoren gebeurt bijvoorbeeld door een malafide website op zwart te zetten, een foute bankrekening te blokkeren of de naam van een fraudeur op te nemen in het Check Verkoper register. En opsporen gebeurt als de dader achterhaald kan worden.

‘Concertkaartjes te koop’

Een 26-jarige Amsterdammer bood online kaartjes aan voor concerten en evenementen. Tweeduizend mensen reageerden op het aanbod en betaalden voor de kaartjes, die vervolgens nooit werden geleverd. De man vroeg zijn slachtoffers ook om op de foto te gaan met hun identiteitsbewijs. Zogenaamd als veiligheidsmaatregel. Met deze foto’s maakte hij echter nepprofielen aan op onder andere Facebook. Waar hij ook weer kaartjes ‘verkocht’. Deze identiteitsfraude hakte erin bij de slachtoffers; sommigen werden bedreigd door andere gedupeerde kopers. De man is aangehouden.

Jinek

Theo van der Plas, programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime binnen de politie, zat maandagavond 14 augustus aan tafel bij bij Jinek. Hij vertelde dat de politie ervan doordrongen is dat cybercrime steeds vaker opduikt. ‘En als de maatschappij verandert, verandert de politie mee’, aldus van der Plas.

‘Grote zaken die veel specialistische kennis vereisen, komen terecht bij het Team High Tech Crime. In aanvulling daarop kennen we nu ook cybercrimeteams. Zij pakken niet alleen cybercrimezaken aan, maar delen hun kennis ook met alle andere politiecollega’s. Zo verspreidt de kennis van cybercrime zich als een olievlek binnen de organisatie en kunnen we slachtoffers beter helpen en de samenleving weerbaarder maken tegen deze nieuwe vormen van criminaliteit.’

‘Pikante foto’s’

Een meisje vond de moed om de politie te vertellen dat zij bedreigd werd door een haar onbekende man. De 33-jarige verdachte had de iCloud van het meisje gehackt en daar pikante foto’s vanaf gehaald. Vervolgens eiste hij meer foto’s, want anders zou het alles openbaar maken. Het cybercrimeteam ontdekte dat de man nog veel meer slachtoffers had gemaakt. Op een dag stond de politie bij hem voor de deur en de nachten erna sliep hij in de cel. Hij is inmiddels veroordeeld.

Werving

De politie werft regelmatig nieuwe cybercrimecollega’s. Heb je interesse in zo’n functie, houd dan de website Kombijdepolitie.nl in de gaten. En ben je benieuwd naar het verhaal van Theo van der Plas bij Jinek? Kijk dan de uitzending terug van maandag 14 augustus op NPO1.