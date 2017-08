Waarschuwing voor onweersbuien in zuiden en oostelijke helft Nederland

Het wordt vandaag, dinsdag, nog een warme zomerdag. De temperaturen lopen in het oosten van het land nog op naar de 28 graden.

Maar vanuit het zuidwesten zal de bewolking toenemen en zullen er dinsdagmiddag en dinsdagavond enkele (onweers)buien over het land trekken.Deze kunnen in het zuiden en in de oostelijke helft van het land plaatselijk gepaard gaan met hagel en windstoten.

Het KNMI geeft daarom voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland, , Overijssel, Drenthe en Groningen voor de middag en avond code geel af. In de loop van de avond trekken de buien oostwaarts het land uit. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 22°C vlak aan zee tot lokaal 28°C in het oosten van het land. Woensdag overdag zijn er perioden met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur wordt ongeveer 23°C