Zwaar vuurwerk naar politiewagen gegooid

De politie ontving kort daarvoor een melding van een gestolen voertuig en doorzocht de omgeving. Op de Beukenstraat zagen agenten de verdachte in de bewuste auto. Zij gaven een stopteken, maar de bestuurder vluchtte weg in de richting van Zierikzee. De agenten zetten de achtervolging in. Op de Deltaweg gooide de verdachte drie zogeheten Cobra’s, die met tape aan elkaar vastzaten, uit het raam en kwam voor de politiewagen terecht, maar de politie liet zich niet weerhouden. Andere agenten haalden het vuurwerk van straat. Inmiddels reed de verdachte stapvoets en ter hoogte van ’s-Heer Hendrikskinderendijk zetten agenten hun voertuig dwars voor de gestolen auto en kon de verdachte worden aangehouden.

De verdachte zit vast voor nader onderzoek en is maandagavond in verzekering gesteld. Er is aangifte gedaan van de gestolen auto. De diefstal ligt in de relatiesfeer.