Dirk schrapt kiloknallers van voorpagina reclamefolders

“Deze stap van Dirk betekent minder aandacht voor kiloknallers en dat is goed nieuws voor de dieren in de vee-industrie”, aldus een woordvoerder van Wakker Dier. Een kiloknaller op de voorpagina zorgt al snel voor 40 tot 50 procent meer verkocht vlees dan een kiloknaller binnenin een folder.

Wakker Dier roept andere supermarkten op het voorbeeld van Dirk te volgen. De organisatie analyseerde alle 331 actiefolders van de twaalf grootste supermarktketens uit het eerste halfjaar van 2017. In die periode stond op de voorpagina van 18 procent van de supermarktfolders een kiloknaller, reclame voor dieronvriendelijk, keurmerkloos vlees.

Toezegging

Dirk had in 2017 nog één keer een kiloknaller op de voorpagina, maar door de toezegging is dat dus de laatste geweest. Ook Plus doet het goed. De supermarkt heeft sinds twee jaar geen enkele kiloknaller op de voorpagina gezet. Plus doet echter geen toezegging dit ook nooit meer te zullen doen.

Vaakst

Emté zette bij tweederde van haar folders een kiloknaller op de voorpagina. Dat is het vaakst van alle onderzochte supermarkten. Op de tweede plek volgt Jumbo met 37 procent van haar folders. Hoogvliet is derde met 26 procent. De drie ketens waren daarmee de enige die ver boven het gemiddelde van 18 procent zaten.

Belangrijkste plek

De voorpagina van een actiefolder is de belangrijkste plek om producten aan de man te brengen. In het geval van kiloknallers heeft dat grote gevolgen voor dieren in de vee-industrie. Volgens reclamestrateeg Eugène Roorda doen vleesaanbiedingen het op de voorpagina al snel 40 tot 50 procent beter dan binnenin de folder. “Vergis je niet, dat gaat uiteindelijk om tonnen vlees aan extra omzet”, aldus Roorda.

Vleesoorlog

Supermarkten zitten vast in een vicieuze cirkel: ze stunten met goedkoop industrievlees, omdat de concurrent dat ook doet. Wakker Dier wil dat deze vleesoorlog stopt. “De voorpagina ontdoen van kiloknallers is een eerste stap naar een wapenstilstand in de strijd om het goedkoopste vlees”, aldus een woordvoerder