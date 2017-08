Molotovcocktails tegen woningen in Gelderland

Maandagavond omstreeks 23.45 uur zijn tegen een woning gelegen aan de Bommelweg in Wadenoijen twee molotovcocktails gegooid.

Eén zette het kozijn van de woning in vlammen. De brand werd op tijd ontdekt en geblust, zodat erger kon worden voorkomen. De vermoedelijke daders reden weg op een scooter.

Verder is bekend dat zij donkere kleding droegen. De politie stelde sporen veilig en hoopt op getuigen die wat gezien of gehoord hebben.

Beuningen

In Beuningen was het ook raak. Daar hadden onbekenden het voorzien op een woning aan de Haagstraat. Daar gebeurde het omstreeks 00.50 uur. De bewoners waren wakker geworden en vonden in de voortuin spullen die gebruikt worden voor het maken van een molotovcocktail. Zij hebben zelf de brand geblust. Ook hier stelde de politie sporen veilig voor het onderzoek.

Getuigen

De politie wil graag in contact komen met mensen die menen wat gezien of gehoord hebben.