Gert-Jan Segers boos over lekken: 'Er is nog geen akkoord'

De voorman van de ChristenUnie Gert-Jan Segers was 'not amused' over de berichtgeving dat er een 'voltooid-leven' compromis zou zijn gesloten met D66-leider Alexander Pechtold.

Vlak voordat de formatieonderhandelingen in het Johan de Witthuis in d'Den Haag vanmiddag weer begonnen zei hij: 'Ik heb het gelezen, maar er is nog geen akkoord.' Volgens hem is de berichtgeving 'heel schadelijk' voor de onderhandelingen. Dit schrijft het AD dinsdagmiddag.

Vanmiddag kijken de vier onderhandelaars elkaar voor het eerst in de ogen sinds de publicatie in het AD over het gesloten compromis over heikele medisch-ethische kwesties. Segers, geïrriteerde over de naar buiten gebrachte informatie: 'Het gaat geen gemakkelijke middag worden, dit helpt het proces niet.' De fractievoorzitter van de ChristenUnie is zich er heel goed van bewust dat er vanmiddag zonder meer gesproken zal worden over de vraag hoe dit nieuws naar buiten is gekomen. Ook D66-leider Alexander Pechtold leek geïrriteerd. Het enige dat hij kwijt wilde was: 'Ik zeg even helemaal niets.