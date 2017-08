Politie Rotterdam houdt man met bakken geld aan

De politie in Rotterdam heeft op 12 augustus een bromfietser aangehouden die tienduizenden euro’s bij zich had. Een aannemelijke verklaring voor het voorhanden van zoveel contanten had hij niet en al het geld is dan ook in beslag genomen.

Agenten hielden de 26-jarige scooterrijder uit Rotterdam op het Mijnsherenplein voor een routinecontrole staande. De man had een paar telefoons bij zich en kon zich niet legitimeren. Wel had hij een tas tussen zijn benen staan, die vol volgens hem vol zat met eten. Dat bleek toch anders; in de tas zat voor meer dan een ton aan bankbiljetten. De telefoons en het geld is in beslag genomen en de politie in een onderzoek gestart. De man is na verhoor - zonder geld - heengezonden en mag zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.