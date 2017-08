Motorrijder te water

Op de Harreweg in Schiedam is maandagavond een motorrijder te water geraakt.

De man raakte met zijn motor van de weg en kwam in de naastgelegen sloot terecht. Een ambulance kwam ter plaatse om de gewonde man na te kijken. Hij is later overgebracht naar het ziekenhuis. De berger heeft de motor uit het water gehaald en meegenomen.