Kat met kittens in hok achtergelaten door vakantiegangers

'Toen we op onderzoek uitgingen om te kijken waar het gepiep vandaan kwam, troffen we, na een kleine klimpartij, in een tuin een vervuild konijnenhok aan. In het afgesloten hok zaten een poes en drie kittens. Het hok stonk, zat vol vliegen en uitwerpselen. We zagen dat er geen water beschikbaar was voor de poes en haar kittens', zo meldt de politie op Facebook.

Minutenlang gedronken

Daarnaast lagen nog maar een paar brokjes in een vies metalen bakje. De bewoners bleken al enige tijd op vakantie te zijn. Direct vulde de agenten een bakje met water. De poes dook meteen op het bakje en heeft minutenlang gedronken. De politie vond de situatie erg stuitend en wilde de poes en haar kittens niet zo achterlaten. Daarom zochten ze contact met de dierenarts om de situatie voor te leggen.

Vers water noodzakelijk

De dierenarts gaf aan dat zonder vers water de moederpoes onvoldoende melk aan kan maken voor haar kittens. Hierna werd de Officier van Justitie gebeld om de zaak te bespreken. Zij gaf direct toestemming tot in beslagname van de dieren.

De situatie is voorgelegd aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) en zij hebben zorg gedragen voor opvang van de dieren.

'Moeder en kits' opgevangen

Bij de opvang zullen de poes en haar kittens worden nagekeken door een dierenarts. Door de rechter zal worden besloten of de katten uiteindelijk terug mogen naar de eigenaar of dat zij een ander thuis krijgen.

De politie is bijzonder blij met deze oplettende en zorgzame wijkbewoners die de politie hebben gebeld. Met name tijdens de vakantieperiode blijken veel mensen onvoldoende zorg te kunnen bieden voor hun huisdier. Er wordt in die gevallen onvoldoende rekening gehouden met de belangen van het dier.

Strafbaar

Geen of onvoldoende zorg bieden aan een dier is echter strafbaar en men kan hiervoor strafrechtelijk vervolgd worden. Dieren houden is een hele verantwoordelijkheid. Bedenk vóór je een huisdier neemt of je er voor kunt zorgen en wat de (opvang)mogelijkheden zijn wanneer je situatie veranderd, is het advies van de politie daarom dan ook.