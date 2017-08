Blok hasj uit rijdende auto gegooid

In de nacht van maandag op dinsdag heeft de politie rond 04.00 uur een 26-jarige Bergenaar gearresteerd vanwege drugs. Dit meldt de politie dinsdag.

Uit auto gegooid

De politie zag op de Rooseveltlaan dat aan de bijrijderszijde een plastic zak uit de auto werd gegooid. Agenten gaven een stopteken en de bestuurder stopte enkele meters verder.

Bijrijder slaat op de vlucht

Een van de agenten wilde de inzittenden controleren en de andere agent reed terug om te zien wat er in de tas zat. De bijrijder, de 26-jarige verdachte, wachtte het niet af, stapte uit en rende weg.

Klemgereden

De agent achtervolgde hem en de agent die inmiddels de plastic zak had gepakt, reed de verdachte in de Abeelstraat klem. De bestuurder van de personenauto maakte van de gelegenheid gebruik en vluchtte weg. In de zak zat vermoedelijk een blok hasj. De politie doet nader onderzoek.