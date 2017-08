Vrouw na ibogaïnebehandeling met dodelijke afloop opnieuw voor rechter

Pro forma zitting

Op 22 augustus is er een pro forma zitting tegen de vrouw. Zij wordt onder meer ervan verdacht in februari van dit jaar iemand met ibogaïne te hebben behandeld, terwijl ze wist dat dit middel voor de gezondheid of het leven bedreigende bijwerkingen kon hebben. Dit zou ze aan het slachtoffer hebben verzwegen.

Zweedse vrouw (49) overleden

Ook zou zij onjuiste informatie hebben gegeven aan de hulpdiensten, die werden ingeschakeld toen het slachtoffer onwel werd. De aanklacht luidt daarom niet alleen het opzettelijk uitdelen van voor het leven of de gezondheid schadelijke waren en doodslag dan wel het toebrengen van (zwaar) lichamelijk letsel, maar ook iemand in hulpeloze toestand brengen of laten. Het slachtoffer, een Zweedse vrouw van 49, kwam op 3 februari van dit jaar te overlijden als gevolg van haar behandeling.

Al eerder veroordeeld

De verdachte werd eerder in 2014 (Rechtbank) en 2015 (Hof) veroordeeld voor het in hulpeloze toestand achterlaten, het buiten noodzaak schade aan de gezondheid van een ander veroorzaken (artikel 96 Wet BIG) en overtreding van de Geneesmiddelen-en Opiumwet.

Psychotische toestand achtergelaten

Een van de slachtoffers had ze in psychotische toestand achtergelaten bij een hotel in Breukelen. In die toestand liep het slachtoffer de snelweg op waar hij dodelijk werd geraakt door een vrachtauto. Zij werd toen veroordeeld tot een celstraf gelijk aan het voorarrest, 141 dagen en 1 maand hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. In april van dit jaar werd het cassatieberoep van de verdachte verworpen.

Aangehouden in Duitsland

In de tussentijd heeft de verdachte haar ibogaïnepraktijk kennelijk weer opgepakt. Na het dodelijke incident werd ze op 27 februari van dit jaar naar aanleiding van een Europees arrestatiebevel aangehouden in Duitsland en enige tijd later overgeleverd aan Nederland.