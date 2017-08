VVN en Team Alert adviseren fiets zonder stang

Uit onderzoek met crashtests van het VTI, het Zweedse nationale onderzoeksinstituut op het gebied van verkeer en transport, is gebleken dat herenfietsen gevaarlijker zijn dan fietsen met een lage instap. Zo raakt het hoofd bij een valpartij eerder de grond dan bijvoorbeeld de schouder of heup, omdat de bestuurder van een herenfiets meer voorovergebogen op de fiets zit.

Daarnaast maakt de hoge stang het volgens VVN woordvoerder José de Jong lastiger om af te stappen: “Op -en afstappen van de fiets wordt naarmate je wat ouder wordt lastiger. Zeker voor mannen met een herenfiets die voorzien is van een stang. Ouderen zijn fysiek minder flexibel en verliezen daardoor makkelijker hun evenwicht. Deze valpartijen hebben vaak een meer ernstige afloop.”

Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat senioren vaker vallen bij op- en afstappen, vooral op een e-bike. Een fiets zonder stang en met lage instap is daarom voor iedereen veiliger.

Bovendien is het idee van een fiets met een hoge stang achterhaald, aldus TeamAlert. Persvoorlichter Juliën L’Ortye: “Het idee van zulke fietsen stamt uit de negentiende eeuw, toen deze constructies nog nodig waren om ervoor te zorgen dat de fiets wel stevig genoeg was. Inmiddels zijn damesfietsen haast net zo stabiel als herenfietsen, ondanks dat ze op een andere manier gebouwd zijn."