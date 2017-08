2Doc: Zero Days, over hackers die de malware Stuxnet verspreidden

Documentairemaker Alex Gibney gaat in 2Doc: Zero Days op zoek naar de hackers die enkele jaren geleden malware Stuxnet verspreidden. Dit virus is zo krachtig dat geen computer ertegen bestand is. Stuxnet is zo precies en complex dat het onmogelijk gemaakt kan zijn door gewone cybercriminelen.

Stuxnet blijkt in staat fysieke veranderingen in machines te bewerkstelligen. Zo werden verschillende centrifuges in een Iraanse kerncentrale door Stuxnet op hol gebracht en gesloopt. Gibney komt een cyberoorlog op het spoor die ontketend blijkt te zijn door Amerikaanse en Israëlische geheime diensten met als doel het nucleair programma van Iran te saboteren.

Het virus werd zo zwaar geheimgehouden dat tot op de dag van vandaag geen enkele vertegenwoordiger van de Amerikaanse of Israëlische overheid zijn betrokkenheid publiekelijk heeft toegegeven, laat staan verantwoordelijkheid heeft genomen.

2Doc: Zero Days doorbreekt deze geheimhouding door nieuwe informatie over het Amerikaanse cyberwapenprogramma bloot te leggen. Binnen milliseconden kunnen deze wapens een infrastructuur – zoals elektriciteitsnetten, ziekenhuizen, transportsystemen en waterzuiveringsinstallaties – platleggen of vernietigen, ongeacht de afstand en zonder dat het doelwit er ooit achter zal komen wie de aanval heeft uitgevoerd.

Uitzending: Woensdag 23 augustus om 22.40 uur op NPO 2