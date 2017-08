Bewoner ernstig gewond bij woningbrand

Bij een brand in een woning aan de Laan van de Eekharst is in de nacht van dinsdag op woensdag de 41-jarige bewoner ernstig gewond geraakt.

Het slachtoffer werd door de brandweer uit zijn brandende huis gehaald. Vervolgens werd de 41-jarige man per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten kregen een melding van een woningbrand, waarbij mogelijk meerdere mensen nog in de woning zouden zijn. De brandweer begon direct met blussen en ondertussen werd gezocht naar aanwezige personen. Uiteindelijk bleek alleen de 41-jarige bewoner nog binnen te zijn. De man was ernstig gewond. Hij werd door de brandweer uit zijn woning gehaald en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Brandspecialisten van forensische opsporing gaan dan ook nader onderzoek doen.