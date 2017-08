40.000 kippen dood door brand in schuur Swifterbant

Bij een brand in een schuur aan de Tarpanweg in Swifterband zijn 40.000 kippen om het leven gekomen. Dat heeft de brandweer laten weten, zo meldt Omroep Friesland.

De brandweer wist te voorkomen dat de brand zou overslaan naar twee naastgelegen schuren. In een van die schuren staan koeien. De brand is volgens de brandweer ontstaan in een mestopslag en overgeslagen naar de kippenschuur.

De brand brak rond 07.00 uur uit. N a enkele uren kon het sein brand meester worden gegeven. Het nablussen zal ook nog enkele uren in beslag nemen. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden tegen de stank en de rook. Er is geen asbest vrijgekomen, aldus de brandweer.

Het bedrijf in Swifterbant produceert onder meer vrije uitloop- en biologische eieren. De pluimveehouder is onlangs ook getroffen door de fipronilbesmetting. De afgelopen dagen was hij druk met het ruien van kippen. Dat betekent dat ze vanwege het bestrijdingsmiddel fipronil op dieet moeten, zo weet de lokale omroep. Vanwege de uitbraak van vogelgriep moesten bij het bedrijf in 2014 40.000 kippen geruimd worden.