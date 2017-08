Nu al meer dode dieren bij stalbranden dan vorig jaar

Dat is meer dan in heel 2016 toen er 201.000 dieren omkwamen. Dat blijkt uit cijfers die Wakker Dier bijhoudt over stalbranden. “Dat er dit jaar al zo veel slachtoffers zijn, is schokkend. Zeker als je bedenkt dat er door betere regels veel leed voorkomen had kunnen worden”, aldus een woordvoerder van Wakker Dier.

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kregen vorige week nog van Wakker Dier een brandbrief over stalbranden. In de brief vraagt de organisatie de vier partijen zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Een motie om stalbranden aan te pakken, werd in de Tweede Kamer vorige maand nog weggestemd door de onderhandelende partijen. Wakker Dier: “Berichten over stalbranden zijn altijd weer hartverscheurend, het went nooit. De tijd van wachten is echt voorbij. Er moet nu actie komen.”

Sprinklers en brandmelders

Wakker Dier pleit onder meer voor verplichte sprinklerinstallaties en brandmelders en voor de beschikbaarheid van voldoende bluswater. Ook wil de organisatie betere vluchtwegen, brandveilige ventilatiesystemen en een verplichte keuring van elektrische installaties. Verder wil Wakker Dier dat het huidige Bouwbesluit ook gaat gelden voor stallen die voor 2014 gebouwd zijn.

Cijfers

Sinds 2008 kwamen bij stalbranden meer dan 1,5 miljoen dieren om, meestal kippen of varkens. “In 2011 werden in het Actieplan Stalbranden diverse maatregelen aangekondigd om de stallen veiliger te maken, maar zolang er nog zoveel dieren bij stalbranden omkomen, zijn die voor ons niet voldoende”, aldus Wakker Dier.