Kluis onbeschadigd gebleven bij plofkraak Doetinchem

De explosies waren het gevolg van een plofkraak op een pinautomaat van de Rabobank die in de zijgevel van een dierenspeciaalzaak zat. De zijgevel van het pand lag er volledig uit. De kluis bleef onbeschadigd. Het is nog onduidelijk of er wat is buitgemaakt. De dierenspeciaalzaak maakt deel uit van een winkelcentrum. Niemand raakte gewond. Het winkelcentrum is voor onderzoek afgesloten.

De politie sprak al met diverse omwonenden. Het lijkt erop dat er twee mannen op een scooter betrokken zijn geweest bij de plofkraak. Kort na de explosies is gezien dat deze wegreden in de richting van de Plattenburgstraat en door naar het centrum. Ook zou er rond dat tijdstip een auto zijn weggereden over de Plattenburgstraat in de richting van de Kruidenlaan.

De politie zal vandaag verder gaan met het buurtonderzoek en camerabeelden veiligstellen. Als er mensen zijn waarmee de politie nog niet gesproken heeft maar die wel informatie hebben die belangrijk zou kunnen zijn neemt u dan contact op met de politie.