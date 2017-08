'Barones' krijgt opnieuw boete voor bedelen

Eerdere bekeuring

Omstreeks 16.00 uur zag de politie de vrouw op de Spaarndamseweg waar zij voorbijgangers tegen hield. De vrouw vroeg een bijdrage aan voorbijgangers, omdat zij geen geld meer had voor haar huur of omdat haar man in de problemen zat. De vrouw was enkele weken geleden ook al bekeurd voor dit feit, dat strafbaar gesteld is in de APV.