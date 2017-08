Overvaller door vrouw uit Oosters badhuis Rotterdam verjaagd

Alleen voor vrouwen

De aanwezigheid van een 37-jarige Rotterdammer dinsdagmiddag in een badhuis aan Slaghekstraat in Rotterdam was alles behalve gewenst. Want de hammam is alleen voor vrouwen én de ongenode gast was van plan de zaak te overvallen. Die poging mislukte.

Geld

Rond 16.30 uur kwam de man het badhuis binnenlopen. Een medewerkster vroeg hem direct weer te vertrekken, omdat de hammam alleen toegankelijk is voor dames. Hij kwam echter niet voor een schoonheidsbehandeling, maar eiste geld.

Naakte vrouwen

Nogmaals verzocht de medewerkster de man te vertrekken. Want, zo gaf ze aan, er is hier geen geld en er zijn hier naakte vrouwen. Ook het mes waar de man haar vervolgens mee bedreigde, schrok de medewerkster niet af. Ze pakte zelf ook een mes.

Aanhouding

Daarop koos de overvaller eieren voor zijn geld. De onverschrokken medewerkster belde de politie en kon een goed signalement doorgeven. Op basis van dat signalement konden toegesnelde agenten de verdachte zo'n drie kwartier later op de Goede Hoopstraat aanhouden.