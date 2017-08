Strobalen rond Beneluxflat vanwege balkons

Er worden in Roosendaal bij de Beneluxflat aanvullende maatregelen genomen vanwege loslatende zijpanelen van de balkons. Dit heeft de gemeente Roosendaal bekendgemaakt.

Dinsdag zijn door eigenaar AlleeWonen, burgemeester Niederer, Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Roosendaal en een extern ingenieursbureau beslissingen genomen over de aanvullende veiligheidsmaatregelen in en rond de Beneluxflat.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen

Aan de voor- en achterzijde van de flat worden onder de middelste, gestapelde balkonpanelen (zogenaamde privacy schermen) steigerconstructies geplaatst om de panelen te stutten. Aan de zijkanten van de flat worden, zowel aan de voor- als achterzijde van de flat, onder de zijpanelen van de balkons valbeschermingen gecreëerd.

Strobalen

Aan de achterkant van de flat worden daarvoor op het dak van het winkelcentrum De Roselaar op beide hoeken constructies van hout en strobalen gemaakt om eventueel vallend materiaal op te vangen. Op die manier kan het winkelcentrum openblijven voor het winkelend publiek. Aan de voorzijde van de flat worden bouwhekken geplaatst en strobalen neergelegd.

Entree

In de entree van de flat komt een houten tunnelconstructie. Dit is een voorzorgsmaatregel vanwege de glazen toegangspui. Op basis van de gerealiseerde veiligheidsmaatregelen heeft burgemeester Niederer besloten de afsluiting van het tankstation op te heffen.

Onderzoek in volle gang

Het onderzoek naar de oorzaak is nog in volle gang. Daarbij worden alle panelen van de balkons geïnspecteerd. Bewoners van de Beneluxflat mogen nog steeds niet op hun balkon komen, totdat het onderzoek is afgerond. Deskundigen zullen de balkons wél betreden om het onderzoek uit te voeren.

Het zijpaneel, dat afgelopen zondagmiddag naar beneden kwam, is door een hijskraan weggehaald en veiliggesteld voor nader onderzoek. De beschadigde dakbedekking is ondertussen gerepareerd. Ambtenaren van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Roosendaal zijn en blijven nauw betrokken bij de vervolgstappen. Zij zullen daarbij, naast een adviserende rol, ook een toezichthoudende rol blijven uitvoeren.