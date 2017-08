Man tot 20 maanden cel veroordeeld voor poging doodslag op bruiloft

Woensdag heeft de rechtbank in Arnhem een 57-jarige man uit Zoetermeer veroordeeld tot 20 maanden celstraf voor een poging tot doodslag op een 48-jarige man uit Baarlo. Dit heeft de rechtbank woensdag bekendgemaakt.

Bruiloft Westervoort

Beide mannen komen oorspronkelijk uit Azerbeidzjan. Op 23 april van dit jaar waren zij allebei als gast op een bruiloft in Westervoort, waar het misdrijf plaatsvond. De Zoetermeerder heeft het slachtoffer meerdere keren met een mes gestoken en heeft hem onder andere in zijn hartstreek geraakt.

Strafmotivering

Het beroep van de advocaat op noodweer heeft de rechtbank verworpen. De rechtbank hield er bij de strafoplegging wel rekening mee dat het slachtoffer een belangrijke rol heeft gespeeld in het ontstaan van het conflict. Ook is meegewogen dat de man niet eerder is veroordeeld voor een geweldsdelict.

Geen herhaling

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Anders dan de officier van justitie zag de rechtbank geen meerwaarde in het opleggen van een voorwaardelijke straf, omdat er geen aanwijzingen waren waaruit gevaar voor herhaling bleek.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man aan het slachtoffer een schadevergoeding van 2.325 euro betalen.