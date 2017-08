Nederlandse familie in Zweden aangevallen door bruine beer

Het gezin met twee kinderen liep een dag mee met de 18-jarige oppasser Rober Lindvall. Hij gaf het gezin een speciale rondleiding in het Orsa Novdjurkspark, waarbij hij liet zien hoe zijn werk als dierenverzorger eruit zag. Dit melden verschillende media woensdag.

Beer valt oppasser aan

Robert werd wel gegrepen door de beer. Dat de oppasser werd aangevallen door de beer kwam begin augustus al in het nieuws en werd door de Zweedse politie naar buiten gebracht. Maar pas nu wordt duidelijk dat de in de nieuwsberichten genoemde familie, waarmee oppasser Robert zich in het berenverblijf bevond, een Nederlandse familie was. De Nederlandse familie liep met Robert mee en mocht helpen met het schoonmaken van de hokken en het voederen van de dieren. De familie was 's ochtends het berenverblijf ingegaan. De bruine beer bevond zich op dat moment in een afgesloten ruimte, maar toch wist het roofdier op een of andere manier in de ruimte van het gezin terecht te komen, waar hij direct de oppasser aanviel. Daardoor zag het gezin kans uit de ruimte te klimmen, ook al stond er stroom op de hekken. Ze waren wel getuige van de worsteling van de beer met Robert, die de aanval niet overleefde. Het gezin heeft vanwege de traumatische gebeurtenis hulp aangeboden gekregen van Buitenlandse Zaken, zo weet het AD. De 2-jarige beer is na de aanval afgemaakt.