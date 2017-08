Culemborg geteisterd door serie autobranden

In de nacht van woensdag op donderdag hebben zich in Culemborg binnen een kwartier op vijf verschillende plekken in de omgeving van de Martin Luther Kinglaan autobranden voorgedaan. Dit meldt de politie, die uitgaat van brandstichting, donderdag.

Hulp publiek nodig

'Bij de branden, die uitbraken rond 02.00 uur, werden zeker zeven auto's beschadigd. Een verband ligt voor de hand, maar politieonderzoek moet meer licht werpen op deze zaak. De politie neemt dit hoog op, maar heeft de hulp nodig van het publiek', stelt de politie.

Politieonderzoek gestart

Direct na de meldingen is de politie een onderzoek gestart. Een speciaal team, dat al langer bestond, houdt zich hiermee bezig. Direct na de meldingen werd, in samenwerking met eenheden uit Midden-Nederland en de Landelijke Eenheid, iedereen die de wijk inging of verliet, gecontroleerd. Dit heeft echter niet geleid tot aanhoudingen.

Eerdere autobranden

De politie neemt deze zaak hoog op, zeker ook omdat er eerder auto's zijn uitgebrand in Culemborg. 'We weten niet of er een verband is met deze delicten, maar dit moet natuurlijk stoppen. We rekenen er op dat iedereen die iets weet met ons belt op 0900-8844. Als men anoniem wil blijven, dan kan men bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Als u mensen zich verdacht ziet gedragen, aarzel niet en bel 112', aldus de politie.